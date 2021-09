No vax, il vescovo Napolioni: «Quei 'no' pesano, ma non giudichiamo»

CREMONA - "Non giudichiamo prima di capire, ma quei NO pesano”: lo ha detto il vescovo, monsignor Antonio Napolioni, riferendosi ai no vax durante l'omelia pronunciata all'hub di CremonaFiere in occasione della messa di ringraziamento dedicata a tutti i volontari e gli operatori sanitari che in questi mesi di grande emergenza si sono adoperati per la comunità cremonese. "Questa è la rivoluzione dei gilet gialli di cui abbiamo bisogno, è la vittoria del bene", ha aggiunto Napolioni rivolgendosi alla platea traboccante di volontari.