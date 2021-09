Cremona, i Giovani Industriali: «Cerchiamo i manager di domani»

CREMONA - Le risorse umane sono al centro dei processi di cambiamento, crescita e miglioramento delle aziende e la loro formazione è indispensabile per completare, rafforzare ed aggiornare le competenze. Il percorso formativo «Figli d’impresa», organizzato dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona, in collaborazione con la nostra Assindustria Servizi SpA, giunge con orgoglio della presidente, Chiara Ferrari, alla sua terza edizione dopo il lancio del 2016.

«Da sempre l’associazione, e il nostro Gruppo in particolare, puntano sui giovani come leva fondamentale di sviluppo delle nostre imprese, della nostra economia e del nostro territorio. I giovani in senso lato sono il nostro futuro e quello delle nostre imprese. Saranno gli imprenditori e la classe dirigente del domani – ha aggiunto – ed è nostro compito salvaguardarli, istruirli e prepararli alle sfide complicate che li attenderanno».

«Fare l’imprenditore nel ventunesimo secolo, in un mercato sempre più globale, colmo di vincoli e variabili imprevedibili, è molto più difficile rispetto al passato. Le competenze economiche e manageriali, oltre che la sensibilità per questo mestiere – sostiene Ferrari – sono sempre più spesso considerate premesse fondamentali. Tuttavia non esiste una scuola per gli imprenditori e l’esperienza sul campo è ormai prerogativa fondamentale nel processo di acquisizione e comprensione dei molteplici aspetti dei quali tener conto. Il percorso, composto da quattro moduli didattici, mira a dare ai giovani imprenditori, figli di imprenditori o giovani manager recentemente entrati in azienda, strumenti utili per gestire al meglio alcune aree strategiche. Si tratta di un vero e proprio ‘mini master’, della durata complessiva di 24 ore, che avrà inizio il prossimo 16 settembre con il primo incontro dedicato ai temi dell’inserimento, della crescita in azienda e la coltivazione della leadership. I restanti moduli tematici riguardano le strategie e competenze per costruire una relazione di fiducia anche a distanza con collaboratori, clienti e fornitori; i percorsi dei giovani e i ruoli aziendali; strumenti per integrare la sostenibilità nel business. Per concludere, il 10 novembre, i partecipanti avranno la possibilità di visitare un’eccellenza nell’ambito della Cosmesi, l’azienda Ancorotti Cosmetcs Srl. Una grande occasione per ciascun imprenditore. Questa iniziativa si pone il fine di garantire un’impronta formativa in tema di gestione d’impresa, aspetto fondamentale se considerato all'interno dell'ampio tema del passaggio generazionale e nella logica della continuità d’impresa».