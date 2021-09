Carambola spaventosa: quattro feriti, interviene l'elisoccorso

CASALETTO - Carambola spaventosa poco dopo le 13.30 lungo la Melotta: la Dacia Sandero condotta da un pianenghese è entrata in collisione, in pieno rettilineo, con un furgone cassonato su cui viaggiavano tre muratori. Nello schianto l'automobile è rimasta letteralmente sventrata: miracolato il conducente, che è stato trasportato all'ospedale in eliambulanza per precauzione. Non è comunque in pericolo di vita. Sul posto, insieme alle ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada. In base ad una prima ricostruzione, la Dacia, che si stava muovendo verso Soncino, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con il Furgone, che procedeva in direzione opposta. Per consentire i soccorsi, la provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico.