Incidente al campo da cross: grave 14enne

CREDERA RUBBIANO - Una rovinosa caduta mentre stava affrontando un passaggio della pista da motocross, durante l’allenamento, in sella ad una Husqvarna 125 cdi cilindrata. A rimanere ferito in maniera grave è stato un 14enne parmense, giovane talento già in forza al team delle Fiamme oro. Dopo aver ricevuto assistenza sul posto dal personale sanitario, è stato trasferito in eliambulanza in ospedale. Il ragazzino era arrivato durante la mattina sul circuito al confine con Chieve. Una giornata di allenamento e di prove come tante altre. A metà pomeriggio, purtroppo, la caduta di sella e il violento impatto con il terreno. Insieme a lui c’erano i genitori. I responsabili del percorso hanno immediatamente chiuso il circuito, per garantire l’intervento in sicurezza da parte del personale sanitario del servizio di emergenza della Croce Verde di Crema e del medico del 118, inviato dal Pronto soccorso cittadino. Dopo la prima assistenza al giovane motociclista, i soccorritori hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’eliambulanza, decollata da Parma e atterrata lungo il circuito.