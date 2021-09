Casalmaggiore-Piadena, nato il circolo PRC Rive Gauche Casalasco-Piadenese

CASALMAGGIORE-PIADENA - Nasce il Circolo PRC “Rive Gauche” Casalasco-Piadenese. Lo annuncia Gloria Barili segretaria di Rive Gauche: “Alcuni giorni fa nella sede in Via Cavour 73 a Casalmaggiore, abbiamo deciso l’unione dei due Circoli, quello di Casalmaggiore a quello di Piadena Drizzona, diventando così un‘unica realtà che convoglierà le forze presenti sul territorio di tutta l’area casalasca, visto anche le tante istanzi comuni; diventiamo così: Circolo PRC “Rive Gauche” Casalasco-Piadenese”. In seguito si è svolto il congresso di circolo ed è stato discusso e votato all’unanimità il documento oggetto del congresso nazionale, intitolato “Le radici e le ali”, compiaciuti che finalmente ci sia un unico documento che delinea le linee guide del partito fino al prossimo congresso, una direzione comune senza più timore di scissioni in micro realtà. E’ stato votato il nuovo direttivo composto da: la casalasca Gloria Barili (riconfermata segretaria), il piadenese Luca Ziletti (vicesegretario), Giovanna Giamei (tesoriere). Gli altri componenti: Andrea Volpi, Stefano Prandini, Dennis Buttarelli e Chiara Capelli. "Contestualmente abbiamo nominati anche i delegati al Congresso di Federazione che si terrà a Cremona".

“Il nostro impegno politico sul territorio - osserva Barili - è da sempre costante, tante sono le battaglie che ci vedono protagonisti, la pandemia ha rallentato gli incontri in presenza ma non il nostro lavoro. Il nostro circolo è aperto, non solo ai tesserati di Rifondazione Comunista, ma a tutte quelle persone e realtà che si riconoscono nei valori di giustizia sociale, tutela dell’ambiente, tutela dei diritti dei lavoratori e dei diritti di cittadinanza in genere, la tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici in particolar modo referenti alla sanità e alla scuola. Il nostro circolo sposa i valori dell’antifascismo e i valori espressi nella nostra costituzione”. Il nuovo circolo Casalasco-Piadenese parte alla grande con la pastasciuttata “Rive Gauche R –esiste” di sabato 11 settembre in piazza Turati. Serve prenotare telefonando a Giovanna 333 791 7027 – obbligo Green Pass.