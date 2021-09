Cremonese e Vbc domani all'hub vaccinale: incontro con i giovani fan

CREMONA - Domani, martedì 7 settembre, alle ore 14, alcuni rappresentanti della Cremonese Calcio e della VBC Casalmaggiore saranno presenti all’hub vaccinale di CremonaFiere per incontrare i giovani tifosi, firmare autografi e scattare un selfie. Naturalmente tutto avverrà nel rispetto delle norme anti-contagio. Per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 19 anni è l’occasione buona per conoscere gli atleti del cuore e fare il vaccino. Non serve la prenotazione. L’appuntamento è a sorpresa: i nomi si sapranno solo domani andando all’HUB. L’iniziativa è parte integrante del progetto di sensibilizzazione alla Campagna vaccinale anti-Covid 19 dal titolo “Vinciamo insieme la partita della vita”, promossa da ATS Val Padana e ASST di Cremona insieme ai protagonisti dello sport.

Intanto sulle pagine social di ATS della Val Padana e ASST di Cremona sono stati pubblicati i video-messaggi degli sportivi che, con le rispettive società, hanno aderito alla campagna “Vinciamo insieme la partita della vita” per sensibilizzare i giovani alla vaccinazione. Tra gli ultimi filmati postati ci sono quelli della centrale Ludovica Guidi, della schiacciatrice Linda Mangani, del libero Luna Carocci e dell’opposto Adhu Malual. Per facilitare ulteriormente la vaccinazione nella fascia di età giovanile, da lunedì 6 settembre a domenica 12 settembre è garantito, nei centri vaccinali, l'accesso libero (senza prenotazione) alla fascia di età 12-19 anni.