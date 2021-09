Spigolature storiche, notizie e fatti nell'ultimo libro di Nuzzo

CREMONA - “Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi”. E' il titolo dell’ultima fatica di Francesco Nuzzo, archivista di Stato e magistrato, autore di scritti giuridici e di storia del diritto. Il libro (199 pagine, stampa Industria Grafica Editoriale Pizzorni) è stato presentato in anteprima oggi 6 settembre, presso l’Ordine degli avvocati, dalla presidente Marzia Soldani, che ha curato la prefazione, e dallo stesso autore. Il volume è stato fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine, “impegnato a conservare il proprio patrimonio storico, poiché ritiene che il passato sia un momento essenziale per progettare il futuro. A chi, se non al dottor Nuzzo, potevamo affidare questa ricerca?“, ha rilanciato la presidente Soldani.

“Si tratta di spigolature storiche, cioè di notizie e fatti relativi all’avvocatura cremonese e cremasca, raccolte alla rinfusa come le spighe lasciate nei campi dai mietitori, prima che questo mestiere tradizionale sparisse, sopraffatto dalle macchine. E il sacco, per rimanere nella metafora, si presenta pieno di inattese scoperte..." ha spiegato Nuzzo. All’evento erano presenti, oltre alla presidente dell’Ordine Soldani, i consiglieri Arabella Cantalupo, Annamaria Petralito, Roberto Guareschi, Gianluca Pasquali e Barbara Lantieri, colonna della segreteria. Il libro sarà presentato il 24 settembre in Comune a Cremona con il sindaco Gianluca Galimberti; data da fissare per la presentazione a Crema con il sindaco Stefania Bonaldi.