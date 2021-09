Cremona fa festa con i suoi olimpionici

CREMONA - Piazza del Comune oggi si tinge d’azzurro per poter dare il giusto riconoscimento agli atleti cremonesi che hanno fatto la storia delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci sarà naturalmente Valentina Rodini, oro nel canottaggio, ma con lei anche tutti quelli che hanno semplicemente dato tutto senza riuscire a ottenere una medaglia. Senza differenze, come dovrebbe essere. Senza distinzioni tra Olimpiade e Paralimpiade. Per rendere più fruibile l’evento sarà allestito un maxi schermo.

LIVE SU WEB E SOCIAL

Ci saranno Cremona1 e La Provincia, che non farà mancare nulla attraverso il sito www.laprovinciacr.it e la pagina Facebook del quotidiano. Una diretta che inizierà attorno alle 18 per concludersi poco prima delle 20 quando con il tramonto si chiuderà anche la manifestazione. Grazie a una postazione speciale tutti i grandi protagonisti della serata verranno accolti e «torchiati» dai nostri giornalisti e non solo. Nello studio appositamente creato Lucilla Granata presenterà e accoglierà gli ospiti che racconteranno emozioni ma anche tanti aneddoti legati all’esperienza olimpica e non solo. Una raffica di domande con il giornalista Ivan Ghigi e con una guest star davvero speciale. Infatti in studio ci sarà il campione olimpico Simone Raineri. Uno che di medaglie se ne intende.

GLI OSPITI

Naturalmente ci sarà la possibilità di interagire inviando domande in tempo reale direttamente sulla pagina Facebook de La Provincia durante l’evento. Alla serata sono invitati e verranno premiati: Valentina Rodini, oro olimpico canottaggio coppia pesi leggeri femminile, Giacomo Gentili, quinto posto in finale 4 di coppia, Efrem Morelli, quarto posto nuoto paralimpico 100 rana e settimo posto nei 150 misti, Esteban Gabriel Farias, canoa paralimpica KL1 200 mt, Oreste Perri, allenatore nazionale canoa, direttore tecnico canoa di velocità che interverrà da remoto visto un impegno agonistico, Claudio Romagnoli, tecnico gruppo olimpico canottaggio maschile, Luigi Arrigoni, settore tecnico olimpico canottaggio femminile, Giancarlo Romagnoli, settore tecnico olimpico canottaggio maschile, Laura Patti, giudice internazionale Paratriathlon, Pierangelo Ariberti, allenatore Pararowing. Parteciperà anche il presidente regionale del Coni Marco Riva che non è voluto mancare all’appuntamento. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid e all’ingresso, come da disposizioni vigenti, dovrà essere mostrato il Certificato verde Covid-19 (Green pass). Tutto si svolgerà senza limitazioni per i plateatici presenti in piazza e nelle adiacenze.