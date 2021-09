A San Martino del Lago spunta il terzo candidato: è Gianluigi Magni

SAN MARTINO DEL LAGO - Sul filo di lana è arrivata anche la terza candidatura: questa mattina Gianluigi Magni ha presentato la lista 'Unione e collaborazione'. Il pensionato 65enne, ex impiegato tecnico, è affiancato dai candidati consiglieri Gabriele Azzoni, 21 anni, studente universitario, Luca Bruneri, 21 anni, cameriere, Giulia Calzolari, 26 anni, insegnante, Giovanni Lazzari, 22, operaio, Domenico Merigo, 59, pensionato, Walter Armando Raineri, 70 anni, pensionato, Denys Skotynyanskiy, 24, impiegato tecnico e Silvia Strina, 20, volontaria del servizio civile.

Magni, che abita da poco a Solarolo Rainerio ma è originario di San Giovanni in Croce, alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre sfiderà il primo cittadino uscente Dino Maglia, 61 anni, geometra libero professionista, in corsa per il suo terzo mandato consecutivo, e Thomas Alì, 22 anni, dipendente della pubblica amministrazione.