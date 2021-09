Viola gli arresti domiciliari, 37enne in carcere

SAN GIOVANNI IN CROCE - Era agli arresti domiciliari nella comunità terapeutica La Tenda di Cristo 2, a San Giovanni in Croce: ora S.G., cittadino italiano di 37 anni, è finito un carcere per aver violato ripetutamente gli obblighi imposti dalla misura cautelare. Ad eseguire l'arresto, su ordine della Procura della Repubblica di Monza, sono stati i carabinieri della Stazione di Solarolo Rainerio, che nelle scorse settimana avevano riscontrato le trasgressioni. Il 37enne era stato condannato per numerosi reati: sequestro di persona, estorsione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e lesioni personali. Ora si trova presso la casa circondariale di Cremona.