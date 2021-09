Cade in moto, 53enne ricoverato in prognosi riservata

TRESCORE CREMASCO - Grave incidente stradale la notte scorsa sulla provinciale Melotta, all'altezza della rotatoria che porta a Cremosano: un motociclista 53enne di Crema, in sella a una Ducati, è caduto sull'asfalto ed è stato trasportato in eliambulanza all'Ospedale Maggiore di Cremona, dove è ricoverato in prognosi riservata. Dei rilievi e sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Crema. Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che il motociclista abbia fatto tutto da solo e, dunque, non ci siano altri veicoli coinvolti.