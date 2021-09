Prima serata dell’anno rotariano per il RC CVS

SABBIONETA - “Servire per cambiare vite”: è questo il tema su cui si concentra il nuovo anno del Rotary International, e che il neo-governatore del Distretto 2050 ha illustrato ai soci del RC Casalmaggiore Viadana Sabbioneta nella serata che si è tenuta al ristorante Villa Cantoni Marca – Parco Cappuccini di Vigoreto a Sabbioneta. Presentato dal presidente Vincenzo Corbisiero, Sergio Dulio, vigevanese, laurea in Ingegneria spaziale all’Università di Pavia, attualmente responsabile di Ricerca e Innovazione presso la AtomLab (gruppo industriale produttore di tecnologie di processo nel settore delle calzature), ha descritto i programmi e gli obiettivi della nuova presidenza del Rotary International, il significato del nuovo logo, ovvero una mano che sorregge il mondo, si prende cura del pianeta e lo protegge, le iniziative e le opportunità messe in campo dal Distretto, richiamando l’attenzione sulla necessità di ampliare il numero dei soci e dei Club, così da coinvolgere quante più persone possibili nelle finalità e nei service del Rotary.

Il Governatore ha anche potuto conoscere a fondo la storia e le attività, passate e future, del RC presieduto da Corbisiero, incontrando i membri del Consiglio Direttivo e ascoltando in particolare due iniziative del Casalmaggiore Viadana Sabbioneta: Gianluca Bocchi ha illustrato la genesi e i successi del Premio Nazionale Toson d’Oro (quest’anno l’onorificenza spetterà a un’eccellenza italiana nel campo del cinema… ma i particolari saranno resi noti solo nelle prossime settimane), mentre Alessandro Maroli il service “green” che invita ad adottare un’arnia, proposta dell’associazione no profit “Sentinelle sulla Mura”, che ha già posizionato diverse casette per le api sulle mura di Sabbioneta e che in collaborazione con Inner Wheel e Fondazione Santa Chiara istituirà a Casalmaggiore un corso per apicoltori. La prima serata dell’anno rotariano 21-22 è stata occasione anche per la presentazione di un nuovo socio: si tratta dell’avvocato Giulio Bodini, figlio del compianto Lorenzo strappato alla vita dal Covid nel marzo 2020. A introdurre Giulio nel Club, il notaio PHF Mauro Acquaroni. Alla conviviale erano presenti anche l’assistente del Governatore Daniel Damia, i presidenti di Inner Wheel Chiara Chizzini Acquaroni e del Rotaract Christian Soldi, le consorti di Corbisiero (Michela) e del Governatore, Flavia Colli Franzone, cui Dulio ha affidato per quest’anno rotariano l’organizzazione di un premio sul tema dell’Emplowering Girls. La serata si è conclusa con il rituale scambio degli omaggi e dei gagliardetti.