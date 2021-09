Il leader della Lega Matteo Salvini domenica a Pizzighettone

PIZZIGHETTONE - Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà domenica 5 settembre a Pizzighettone per sostenere la candidatura a sindaco di Luca Moggi, primo cittadino uscente. L'ex vice premier presenzierà all'incontro pubblico che si terrà alle ore 17:30 in via Marconi, nell'area verde antistante il Rivellino. Sarà presente anche Fabrizio Cecchetti, segretario regionale Lega Lombardia. Per Salvini si tratta di un ritorno in riva all'Adda: era stato a Pizzighettone già nel 2016, sempre in occasione dell'allora campagna elettorale di Moggi. Durante lo svolgimento dell'evento saranno rispettate tutte le normative anti-COVID.

Matteo Salvini a Pizzighettone nel maggio del 2016