Sindaci virtuosi, Bonaldi tra gli 11 finalisti

CREMA - C’è anche Stefania Bonaldi tra gli 11 primi cittadini che si contendono lo scettro di sindaco più virtuoso d’Italia. «Un gioco», precisano gli organizzatori dell’associazione Comuni virtuosi, promotrice dell’iniziativa. Una realtà a cui aderiscono centinaia di enti locali dello Stivale, pagando una quota annuale (da 100 euro per i paesi sotto i 1.500 residenti a salire) e che promuove buone pratiche di governo, iniziative per il rispondere alle sfide in tema di risparmio energetico, nuove tecnologie, ma anche per il superamento degli ostacoli burocratici. «Sono fra gli 11 finalisti del gioco del sindaco promosso dall’associazione per eleggere il più virtuoso d’Italia — conferma Bonaldi —: ci sono profili di colleghi e colleghe bravissimi e sono onorata di esserci anch’io. Invito tutti i cremaschi a partecipare alla votazione, non è necessario essere cittadini delle comunità degli 11 finalisti e, se vi va, votatemi». Con lei Agnese Benedetti di Vallo di Nera (Perugia), Fabio Bonzi di Dossena (Bergamo), Massimo Castelli di Cerignale (Piacenza), Felice Ciccone di Macchiagodena (Isernia), Valentina Ghio di Sestri Levante (Genova), Christian Giordano di Vietri di Potenza, Francesco Iarrera di Oliveri (Messina), Luigi Lucchi di Berceto (Parma), Ileana Schipani di Scontrone (L’Aquila) e Michela Zanetti di Fornovo di Taro (Parma). Sul portale comunivirtuosi.org si trovano informazioni sui profili di ognuno dei selezionati dagli organizzatori.