"Io, prof no vax, spenderò 2 mila euro in tamponi"

CREMONA - «Ho fatto il conto: se va bene, per l’intero anno scolastico spenderò fra i duemila e i duemila e 200 euro per fare i tamponi». È il costo che un docente cremonese — che chiede di mantenere l’anonimato — dovrà sostenere per continuare a insegnare, non volendo vaccinarsi. «Il vaccino non lo faccio, ma al tempo stesso voglio continuare a fare il mio mestiere — spiega —. Per questo ho già prenotato i tamponi per tutto il corso dell’anno scolastico. Dovrò fare una media di tre tamponi la settimana nei periodi di lezione, sperando che tutto vada via liscio e che non ci siano intoppi. In questo modo il mio Green pass sarà sempre attivo con una garanzia in più: a differenza dei vaccinati, io avrò la certezza di non essere positivo al Covid. Il costo? L’ho calcolato nell’ipotesi di una media di 15 euro a tampone che dovrò fare ogni 48 ore. Ci sono farmacie che mettono i tamponi a 25 euro, una follia».