Casalmaggiore, Bongiovanni: "Situazione di agosto simile a quella di luglio"

CASALMAGGIORE - "La situazione Covid del mese di agosto 2021 è sostanzialmente simile a quella di fine luglio", riferisce il sindaco Filippo Bongiovanni nel suo consueto 'bollettino' mensile. "I casi attivi sono rimasti sempre tra i 50 e i 60, significa che tanti si infettavano quanti guarivano. I ricoveri sono stati solo un paio e in questo momento nessun positivo è ospedalizzato. Nessuno è deceduto a causa del Covid". I numeri dicono che "in questo momento i positivi sono 54, di cui 45 in città e solo 9 nelle frazioni, sono covid free Vicomoscano, Roncadello, Quattrocase, Fossacaprara, Valle, Cappella, Camminata e Motta San Fermo. Dei 54 casi, 33 sono legati all'ambito familiare, ossia di contatto con un parente convivente positivo". I casi totali sono oggi 1501, "nel mese di agosto - prosegue il sindaco - si sono registrati 90 casi, rispetto ai 60 di luglio, i guariti sono 1394, rimangono 53 i decessi di covid da inizio pandemia ufficialmente. Mentre i deceduti totali del mese di agosto sono 12, perfettamente in linea con gli anni passati, tranne il 2019 che fu anno record per i pochi defunti".

La campagna vaccinale presso l'hub AVIS di Casalmaggiore "è proseguita per tutto agosto e proseguirà per il mese di settembre. I residenti già vaccinati con almeno la prima dose sono 10268 che rappresentano il 79,13% della popolazione eleggibile di cui 8179 hanno già ricevuto la seconda dose, più del 63%".