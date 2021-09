TREx4: domenica 19 settembre si recupera la Caccia al tesoro

CREMA - Il maltempo aveva interrotto bruscamente lo scorso 4 luglio la manifestazione TREX4 che aveva visto, in un anno particolarmente difficile, la collaborazione tra il Franco Agostino Teatro Festival, I Mondi di Carta e il Caffè Letterario, che - guidati da Gloria Angelotti, Enrico Tupone e Paolo Gualandris – avevano voluto organizzare quattro giorni di eventi culturali e musicali, per adulti e bambini, per far sentire la loro determinazione a riprendere le attività in presenza. Le tre associazioni cittadine avevano infatti unito le forze, la grinta e la competenza dando vita a tre giornate di incontri ed eventi di musica, letteratura, cultura, divertimento spaziando dal canto popolare agli origami, dall’intrattenimento alle bolle di sapone giganti, dalla presentazione di libri al cibo del futuro.



Il maltempo ha però costretto a sospendere la Caccia al tesoro sulle tracce di acqua, aria, terra e fuoco. Il momento di condivisione e divertimento verrà recuperato domenica 19 settembre a partire dalle 16 dal cortiletto interno al Museo Civico di Crema e del Cremasco. Le squadre partecipanti, composte da piccoli gruppi di adulti e bambini, amici, famiglie, si sfideranno in alcune prove spostandosi in quattro punti del centro città identificati dai quattro elementi della natura. Tra le varie tappe, pensate ed ideate da Aldo Spinelli, artista e giocologo di fama nazionale, saranno proposti piccoli cruciverba, giochi e indovinelli inerenti acqua, aria, terra e fuoco per aggiudicarsi un simbolico premio finale costituito da alcuni prodotti offerti da alcune aziende del territorio e non solo. Prenotazione obbligatoria whatsapp al numero 3496770185. Un modo semplice per ripartire nel segno del divertimento, come primo momento delle attività che I Mondi di Carta organizzeranno dal 2 ottobre per la loro nona edizione e che il franco Agostino teatro Festival riserva tra le sorprese dell’anno che sta per iniziare.