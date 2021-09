Il cuore grande di Maria Grazia: lascia tutto alla parrocchia

CASALMAGGIORE - Con un gesto che un tempo era più frequente e che oggi sa un po’ di antico, ha lasciato tutto alla parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo. Parliamo di Maria Grazia Saglia, spirata all’età di 69 anni lo scorso 10 marzo. Nata a Casalmaggiore, avrebbe compiuto 70 anni il 4 aprile. Era una esercente, titolare del negozio di accessori per le calzature con sede in via Porzio. Ora quella quantità rilevante di materiali ereditati dalla parrocchia è in vendita in un piccolo mercatino, nel corridoio della sagrestia, aperto dopo ogni messa celebrata nel Duomo di Santo Stefano.



«Saglia — dice il vicario don Arrigo Duranti — era molto conosciuta sia per la sua attività, grazie alla conduzione del negozio, sia perché prestava la sua collaborazione in parrocchia. Leggeva, distribuiva i giornalini parrocchiali, raccoglieva le offerte. Era una persona generosa che ha dimostrato ulteriormente la sua generosità quando è venuta a mancare». Ecco che d’improvviso il parroco don Claudio Rubagotti, legale rappresentante della parrocchia, come erede universale dei beni della casalese defunta, è diventato titolare di una quantità considerevole di oggetti legati al mondo delle scarpe: stringhe, solette, panni speciali per la pulizia, lucidi, di tutto un po’. «C’è davvero tanto materiale — prosegue don Arrigo — e per questo abbiamo pensato di allestire un mercatino rendendo accessibile lo spazio per dare la possibilità di acquistare questi oggetti con l’offerta di un euro al pezzo. Ringraziamo tutti coloro che vogliono contribuire e quanti già lo hanno fatto». I proventi saranno naturalmente destinati alle opere parrocchiali.