Con "Le Invasioni Botaniche" Cremona diventa giardino d'autunno

CREMONA - Cremona si prepara a diventare un tappeto fiorito per la nona edizione de Le Invasioni Botaniche in programma sabato 18 e domenica 19 settembre nel centro della città. Dalle 9 alle 19 più di 70 espositori porteranno nel centro della città i profumi, i sapori e i colori dell’autunno. I profumi saranno quelli dei fiori di stagione come settembrini, dalie, viole e ciclamini, che con le loro tonalità calde daranno un’impronta autunnale a balconi e giardini. I sapori saranno quelli della zucca, dei peperoncini, delle spezie, dei frutti di bosco, del miele e del cioccolato. E i colori saranno quelli degli articoli e delle creazioni di alto artigianato con tante proposte dedicate alla casa e al giardino: vasi, mobili vintage, piccolo antiquariato, tessuti e cuscini, ma anche abiti e accessori per la prossima stagione.



Dalie, zinnie, viole, ciclamini, erica, tagete e settembrini ci porteranno subito nel mood dell’autunno, ma a Le Invasioni Botaniche si potranno trovare tantissime altre piante. Ci saranno le aromatiche da coltivazione biologica, annuali e perenni, che, insieme ai peperoncini, insaporiranno le ricette di fine estate. Si potranno raccogliere in vista della stagione fredda per preparare ottime tisane ed infusi. L’inizio dell’autunno è il momento ideale per piantare bulbi, tuberi e rizomi che, in primavera regaleranno delle bellissime fioriture. Gli stessi bulbi, piantati in un vaso e tenuti in un luogo fresco per un paio di mesi, potranno fiorire nelle case nel periodo delle feste. Ci saranno agrumi, alberi da frutto e meli da fiore, aceri, noci e noccioli e tante piante di frutti di bosco. Non mancheranno le rose, che potranno essere messe subito a dimora in un luogo soleggiato e riparato, e poi potate in primavera. Ci sarà la lavanda, che alla fine della fioritura sarà utile per profumare armadi e cassetti. Sarà presente un vivaio specializzato in tillandsia, una pianta molto particolare, che non ha radici sotterranee e può essere coltivata su ogni tipo di supporto, come pietra o legno. Ci saranno zucche ornamentali, piante grasse e succulente, bonsai e tanti tipi di orchidee. Ci sarà un’invasione di sapori nei Giardini di Piazza Roma con frutta e ortaggi di stagione come uva, fichi, peperoncini e zucche di tutte le varietà. Si potrà fare scorta di conserve di verdura, miele, marmellata, formaggi e salumi. Cioccolato, tè e tisane ci faranno compagnia nelle giornate più fresche, mentre spezie provenienti da ogni parte del mondo riscalderanno le preparazioni autunnali.

Un punto di forza de Le Invasioni Botaniche è l’alto artigianato, con decine di espositori accuratamente selezionati nel tempo e qualche novità. Ci sarà l’oggettistica da giardino, con vasi, complementi e decorazioni in ferro, i mobili vintage da esterno, il piccolo antiquariato, i tessuti da arredamento. Derivati della lavanda, essenze e saponi naturali per profumare la casa, oggetti in carta, in stoffa e cuscini in fibre naturali. Un artigiano proporrà una gamma completa di coltelli e utensili da cucina. Ci saranno cappelli fioriti, borse in stoffa, abiti per adulti e bambini, bigiotteria e piccola gioielleria. Saranno presenti anche attrezzi per il giardinaggio e la manutenzione del verde come tosaerba, decespugliatori, irrigatori, terriccio, fertilizzanti e antiparassitari.

L’organizzazione ha deciso di non proporre, per questa edizione, attività collaterali e laboratori, per salvaguardare la sicurezza di tutti, ma non mancheranno alcune sorprese. La partecipazione del pubblico sarà, come di consueto, libera e gratuita.