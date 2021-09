In provincia di Cremona 12 nuovi positivi

CREMONA - Sono 12 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nell'arco delle ultime 24 ore. In Lombardia si sono registrati 688 positivi sui 50.244 tamponi effettuati (1,3%) e 6 vittime. Lieve crescita per i ricoveri: +1 nelle terapie intensive e +6 nei reparti ordinari. Negli ospedali lombardi sono attualmente 405 i letti occupati da pazienti Covid.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 50.244, totale complessivo: 13.598.733

- i nuovi casi positivi: 688

- in terapia intensiva: 46 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 359 (+6)

- i decessi, totale complessivo: 33.923 (+6)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 238 di cui 103 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 83;

Como: 45;

Cremona: 12;

Lecco: 19;

Lodi: 15;

Mantova: 23;

Monza e Brianza: 70;

Pavia: 43;

Sondrio: 18;

Varese: 55.