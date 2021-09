Torna domenica a Cremona la Barca Del Sorriso della Mac

CREMONA - Torna domenica 5 settembre la Barca Del Sorriso, manifestazione organizzata dalla Mac (Motonautica Associazione Cremona) nella quale decine di ragazzi disabili si sfideranno in una gara motonautica. La Barca Del Sorriso nasce a Cremona nel 2006 ed è una gara nazionale di motonautica per diversamente abili riconosciuta sin dalla prima edizione dalla FIM (Federazione Italiana Motonautica). Organizzata da sempre in collaborazione con la MAC (Motonautica Associazione Cremona), è animata da un gruppo di volontari guidati dai fratelli Roberto Massimo e Nicola Negroni ed è dedicata principalmente alle persone con problemi di disabilità fisica e funzionale, con lo scopo di dare vita ad una giornata di svago prestando particolare attenzione all’inserimento sociale dei partecipanti.

Nel corso degli anni la competizione ha avuto una costante crescita ottenendo il patrocinio del CONI, del Panathlon International, dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia e del Comitato Italiano Paraolimpico oltre che del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Alla decima edizione nel 2016 venne organizzata la “WorldCup Barca del Sorriso” svoltasi sulle acque Centro Federale della FIM a San Nazzaro (PC), dove i piloti diversamente abili sono stati affiancati durante la loro gara dai migliori piloti nazionali ed internazionali di motonautica. Grazie anche a questa iniziativa “La Barca del Sorriso” ottiene il massimo riconoscimento “AWARD della Unione Internazionale di Motonautica”, ritirato da Ennio Manfredini, ideatore e promotore dell’iniziativa nel 2006, in occasione della serata di gala svoltasi nel Principato di Monaco.



In questi anni con grande piacere si sono moltiplicate le richieste di partecipazione delle diverse associazioni che si occupano di persone con disabilità. La 14esima edizione del Trofeo “La barca del Sorriso”, si svolgerà il 5 settembre a partire dalle ore 10 a Cremona, via della Conca, zona porto canale. Come tutti gli anni partecipanti e accompagnatori saranno accolti in un clima di festa e solidarietà con sport, musica e animazione grazie anche ai volontari dell'associazione "Dal Naso al Cuore". Verranno ovviamente adottate tutte le misure di cautela sanitaria consigliate e l’accesso consentito solo con green pass.