Caos sulla panchina gigante e critiche sull’installazione

GERRE DE' CAPRIOLI - La panchina gigante di Gerre de’ Caprioli, collocata in prossimità del Grande Fiume, sulla piarda, in località Mento, non è nell’elenco ufficiale delle Big Bench. La notizia è stata data da un’appassionata fruitrice del territorio che, assieme ad altre persone, ama visitare le panchine giganti collocate sul suolo nazionale. In effetti aprendo il sito ufficiale, quella installata in riva al Po, non c’è. «Sono venuta a conoscenza – spiega la lettrice – che la panchina collocata a Gerre a oggi non è ancora stata inserita nel progetto originale. Non sarà riconosciuta né numerata da Bbcp (Big Bench Community Project) perché non è stata installata nel posto pattuito in fase di firma del contratto. È stato più volte chiesto di spostarla o di rimuoverla fino al momento della nuova collocazione, ma pare che l’invito ufficiale, sino a ora sia caduto nel vuoto. È veramente un peccato che un’iniziativa così non venga valorizzata. Il Comune di Gerre e le associazioni Po Grande e Visit Cremona possono in qualche modo risponderne?».



Sono il sindaco Michel Marchi, sostenitore dell’iniziativa, e Sonny Ciliberto, giovane laureato in Scienze del Turismo che

La Big Bench è stata tra le strutture più visitate e fotografate dell’estate e ha valorizzato il territorio che la ospita

promuove il territorio cremonese attraverso le sue pagine social VisitCremona e autore della panchina, a chiarire quanto è accaduto. «Non conosciamo la fonte di tale comunicazione che ci rammarica e stupisce in quanto non corrisponde al vero. La Big Bench è stata tra le strutture più visitare e fotografate dell’estate e ha valorizzato il territorio che la ospita. Trattandosi di una installazione provvisoria, anche per la dislocazione nella golena del Po, sono in corso valutazioni con i titolari del brand Bbcp per individuare una nuova location per la prossime stagione. Spiace constatare come le iniziative spontanee e volenterose si scontrino sempre più spesso con atteggiamenti ostativi e gratuitamente denigratori che non hanno alcun senso di esistere». Quella di Gerre è la prima prima Panchina Gigante istallata sul Fiume Po, alta 2,26 metri, larga 4 con uno scheletro in ferro per il quale sono stati usati 200 chili di ferro tubolare. Tutto è nato dalla passione di Ciliberto che la scorsa estate si era innamorato del progetto a Pietrasanta. Da allora aveva pensato di portare una Big Bench anche nel Cremonese. E il sindaco Marchi non ha esitato un momento e ha deciso di ospitarla, in un luogo dove si può godere della magia del Po oltre a diventare una bella attrazione per ciclisti grazie al percorso curato dal CC Cremonese per gitanti e turisti. Non resta dunque che attendere per capire come evolverà la situazione e per comprendere dove verrà posizionata. Questo lo si saprà solo dopo l’incontro che avverrà prossimamente.