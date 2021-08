Addio a Visioli, radiologo dell'Oglio Po con la montagna nel cuore

CASALMAGGIORE - All’Hospice di Cremona si è spento Benito Visioli, 81 anni, in seguito ad una malattia contro cui lottava da tre anni. È stato uno degli ultimi tecnici infermieri di Radiologia ad aver lavorato nell’ospedale vecchio di via Cairoli e uno dei primi a prestare servizio nella Radiologia dell’ospedale OglioPo a Vicomoscano. Visioli era un grande appassionato di montagna. Fu iscritto all’Orfanotrofio di Casalmaggiore, perché il padre, Rosolino, era morto al fronte durante la seconda guerra mondiale e lui non lo conobbe mai. Fu nella colonia casalese di Bondo e Breguzzo a conoscere la futura moglie Brunella. Ogni estate trascorreva un periodo di vacanza nella zona della Val Rendena e dell’Adamello. E portava sempre un fiore sulla tomba di don Grazioso, il sacerdote trentino che aveva condotto, assieme alle autorità di Casalmaggiore, la colonia montana. Oltre alla moglie, Visioli lascia i figli Andrea e Anastasia. Vasto il cordoglio.