Tariffa puntuale, dal 1° settembre al via la misurazione del secco indifferenziato

CREMONA - Prende definitivamente il via domani, mercoledì 1° settembre, il progetto ‘Tariffa puntuale’, il sistema di misurazione del rifiuto secco indifferenziato attraverso l’utilizzo di sacchi con TAG. Da domani il secco dovrà essere esposto a bordo strada (oppure nel locale rifiuti per chi ha il servizio di raccolta all’interno) utilizzando esclusivamente i sacchi azzurri consegnati a tutte le utenze. Nulla cambierà per la raccolta differenziata delle altre frazioni (umido, carta, plastica, vetro lattine, scarti vegetali). Anche i calendari delle raccolte non subiranno variazioni.

GUARDA IL FLYER INFORMATIVO



RITIRO DOTAZIONI SACCHI

Coloro che che non avessero ancora provveduto a ritirare la propria dotazione di sacchi sono invitati a provvedere quanto prima recandosi in uno dei seguenti punti di distribuzione attivati dall’Amministrazione Comunale e da Linea Gestioni per tutto il mese di settembre:

Centro Servizi Linea Gestioni , via Postumia, 102 dal lunedì al venerdì: 8,30-12,30

, via Postumia, 102 dal lunedì al venerdì: 8,30-12,30 SpazioComune , piazza Stradivari, 7 dal lunedì al venerdì 8,30-12,30

, piazza Stradivari, 7 dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 Ufficio Ecologia Comune di Cremona, via Aselli 13/A dal lunedì al venerdì: 9,00-12,30 -mercoledì: 9,00-16,00

Nei punti di distribuzione possono recarsi tutti i cittadini che devono ritirare la propria dotazione di sacchi, indipendentemente dal quartiere o zona di residenza. In tali postazioni, oltre ai sacchi azzurri, verranno forniti i materiali informativi del progetto Tariffa Puntuale, informazioni e chiarimenti. E’ necessario presentarsi muniti del modulo inviato le scorse settimane. Chi non lo avesse ricevuto o lo avesse smarrito, potrà comunque ritirare la propria dotazione di sacchi: la registrazione verrà effettuata al momento.

Per qualsiasi informazione

tariffapuntuale@linea-gestioni.it

numero verde gratuito: 800.173803

www.linea-gestioni.it/tariffa-puntuale