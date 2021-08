Altro furbetto dell'autolavaggio, gettoniera in tilt con la lancia

VIADANA - Un altro furbetto dell'autolavaggio nel territorio dell'Oglio Po. Dopo il caso dei sei giovani casalaschi che avevano mandato in circuito una gettoniera per approfittare gratuitamente del car wash automatico, la storia si è ripetuta: stavolta a finire nei guai è stato un 44enne, identificato e denunciato per danneggiamento dai carabinieri della Stazione di Viadana diretti dal luogotenente Massimiliano Burroni.

A contattare i militari è stato il gestore dell’autolavaggio viadanese che, durante i lavori di ripristino di una gettoniera malfunzionante, si è accorto dell'insolita presenza di acqua all'interno dell'impianto. Ricordando le recenti denunce scattate a Casalmaggiore per la manomissione di un temporizzatore tramite un getto di acqua ad alta pressione, ha così chiesto l’intervento degli uomini dell’Arma, che hanno immediatamente visionato le immagini riprese telecamere di sicurezza. Così i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo che, nel primo pomeriggio del 28 agosto scorso, aveva mandato in tilt la gettoniera con il flusso d'acqua della lancia, potendo così lavare la propria autovettura senza alcun vincolo di tempo e senza dover introdurre altro denaro.