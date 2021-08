In provincia di Cremona 17 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore

CREMONA - Sono 17 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore.

Con 34.590 tamponi effettuati sono 447 i nuovi casi in Lombardia, con il tasso di positività in leggera crescita all’1,3% (ieri 1,2%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+3, 45) che nei reparti ordinari (+1, 332). I decessi sono 5 per un totale di 33.914 morti in regione dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda i casi per provincia, la più colpita è quella di Milano con 111 nuovi positivi, seguono Brescia con 75, Monza e Brianza e Bergamo con 41, Como con 37, Mantova con 27, Cremona con 17, Lecco con 16, Lodi con 15, Sondrio con 14, Varese con 11 e Pavia con 9.

IN ITALIA

Sono 5.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.860. Sono invece 37 le vittime in un giorno, rispetto alle 54 di ieri. Sono 223.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 293.464. Il tasso di positività è del 2,67%, rispetto al 2,34% di ieri. Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 44. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133, 22 in più rispetto a ieri. (ANSA)