Controlli e prevenzione: patente ritirata e tre mezzi sequestrati

CREMONA - Un fine settimana di super lavoro per i carabinieri del Comando provinciale di Cremona che hanno portato avanti un’attività di controllo capillare della circolazione stradale. In particolare, l’attenzione si è fissata sulle condizioni dei conducenti alla guida e sul controllo della documentazione necessaria per mettersi al volante. Negli ultimi giorni, dunque, i militari hanno ritirato una patente di guida, sequestrato tre autovetture e denunciato a piede libero tre persone in varie zone del territorio di competenza.

DRIZZONA

Nella piccola località casalasca di Drizzona un cittadino indiano, classe 1991, è stato fermato alla guida di un veicolo intestato a un’altra persona. Le sue condizioni sono apparse subito alterate agli uomini dell’Arma che hanno così provveduto a una verifica sulla presenza di eventuali tracce di alcol nel sangue. Dai rilievi è risultato che il cittadino extracomunitario presentava un tasso alcolemico pari a 1.66 grammi per litro di sangue e per questo, oltre ad essere denunciato alla Procura di Cremona per guida in stato di ebbrezza, si è visto ritirare la patente di guida e affidare il mezzo a un’altra persona.

ALLA GUIDA SENZA PATENTE

Altri due conducenti, un 37enne di origine romena residente a Castelvetro Piacentino, e un 36enne indiano residente a Offanengo, sono poi stati denunciati perché trovati al volante senza aver mai conseguito la patente di guida. Al 37enne romeno, oltre alla denuncia a piede libero, è stato anche sequestrato il mezzo ai fini della confisca in quanto già protagonista di altre situazioni del genere e dunque palesemente recidivo. Il 36enne indiano, invece, oltre ad essere denunciato per guida senza patente perché mai conseguita, è stato segnalato alla Prefettura di Cremona perché trovato in possesso di 0,10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Anche per lui è scattato il sequestro ai fini della confisca dell’automezzo sul quale viaggiava.

AZIONE PREVENTIVA

Un’azione repressiva ma anche preventiva da parte delle forze dell’ordine che mirano a innalzare i livelli di sicurezza in relazione alla circolazione stradale. Il rispetto delle norme è garanzia di tranquillità per tutti gli utenti della strada insieme alle buone condizioni degli asfalti e della segnaletica. E i controlli si rivelano comunque fondamentali in ogni circostanza.