Altri aiuti economici per le attività locali

CASALMAGGIORE - Arrivano altri aiuti per le attività economiche di Casalmaggiore. “Sono stati ammessi e finanziati gli ultimi 12 partecipanti che erano ancora in fase istruttoria - riferisce il sindaco Filippo Bongiovanni -. Il totale è di 8.659,45 euro. Chiudiamo con 110 domande finanziate e 9 escluse, per un totale distribuito di 73.018,42 euro a fondo perduto. I restanti 27 mila circa li metteremo su bando che uscirà tra una ventina di giorni per altre categorie non comprese al primo bando oppure per chi non era riuscito a partecipare al primo bando”.

[GLI ULTIMI 12 PARTECIPANTI]

L’elenco degli operatori ammessi al contributo è inserito nel terzo stralcio conclusivo relativo al bando comunale per la “concessione di sostegni a fondo perduto alle attività economiche con unità locale-sede operativa ubicata nel Comune di Casalmaggiore per emergenza da Covid-19.

L’atto è stato trasmesso al settore finanziario del Comune per la successiva liquidazione del contributo ai soggetti assegnatari, dopo la necessaria verifica di regolarità del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Tutto ciò per rispettare gli obblighi previsti dal regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato. In questa ultima erogazione, gli aiuti vanno da un minimo di 259 a un massimo di 1087 euro.