Affetto da Alzheimer non rincasa, rintracciato l'85enne soncinese

SONCINO - Si sono concluse con successo ieri notte, intorno alle 23, le ricerche di un 85enne soncinese, affetto da Alzheimer, che risultava scomparso dalle 18.

L’allarme era stato lanciato dai parenti del pensionato preoccupati per il ritardo nel rincasare. Le ricerche dei carabinieri di Soncino, col supporto dei militari cremaschi, si sono concentrate per ore su tutto il territorio comunale e nelle località limitrofe.

Alla fine, grazie alla collaborazione fra le forze dell’ordine e l’ospedale di Chiari, si è scoperto che l’anziano era ricoverato presso il nosocomio per un malore accusato durante la passeggiata. I famigliari non ne erano ancora stati informati. È stato lui stesso, ripresosi, a fornire ai sanitari le sue generalità permettendo quindi di essere rintracciato. Tutto si è risolto per il meglio.