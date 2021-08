Aism, ritornano i laboratori esperienziali

CREMA - "Nel 2020 e la pandemia da Covid-19 ci hanno costretti a ripensare e reinventare molti aspetti delle nostre vite; allo stesso modo, anche l'Evento Benessere si è dovuto adattare ai limiti che le circostanze hanno imposto. Mutato nella forma ma non nella sostanza perché sebbene l'iniziativa si sia svolta in modalità telematica e circoscritta, nulla è stato tolto alla sua capacità di generare e rinforzare i legami tra le persone con sclerosi multipla e non, malgrado il distanziamento fisico (mai emotivo). Ma oggi è tempo di ricominciare ed è con grande gioia e rinnovato entusiasmo che il GO AISM cremasco sta per tornare ad ospitare in presenza la giornata dedicata al Benessere nella suggestiva cornice dei chiostri dell'ex convento Sant'Agostino", comunica con una nota l'Associazione.

I LABORATORI. I laboratori esperienziali che verranno proposti attingono a diverse discipline riconosciute come benefiche per la persona nella sua totalità di Mente, Corpo, Spirito (Yoga Path, Yoga-Sun Power Dynamic, Nordic Walking, Mindfulness, Shiatsu, Access Bars, Reiki, Riflessologia plantare, Canto curativo, T'ai Chi Ch'uan, Corpo e Coscienza ecc.). La qualità AISM è garantita dalla serietà e dall'esperienza dei professionisti che interverranno.

Avvolti dall'atmosfera unica del luogo, nella quale le distanze tra l'antico e il presente si annullano, l'Associazione si propone di sensibilizzare la comunità riguardo alla sclerosi multipla e avvicinare alle pratiche concernenti la dimensione del Benessere chiunque lo desideri, indipendentemente dal carico emotivo o eventuale difficoltà fisica. Sì, perché ogni attività presentata potrà essere fruita da ogni persona desiderosa di immergersi per qualche ora in uno spazio e un tempo da dedicare a se stessi, al volersi bene e a prendersi cura di sé.

"Crediamo fermamente nel potere inclusivo del Benessere, non solo come condizione da perseguire, coltivare e ricercare individualmente ma anche come possibilità di ritrovarsi in armonia con se stessi e con gli altri, in un'ottica di condivisione, apertura e rispetto".

E' necessaria la prenotazione via mail, telefono o QR Code ed esibizione di Green Pass all'ingresso. Tutti i laboratori si svolgeranno in accordo con le misure precauzionali e anti-contagio a salvaguardia della salute di professionisti, staff e partecipanti.