Incidente in tangenziale: perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail

CREMONA - Incidente in tangenziale intorno alle 9,30 di questa mattina. Una 23enne - alla guida di una Ford - mentre percorreva via Seminario, con provenienza da via Sauro, giunta di fronte all'Itis ha perso il controllo del mezzo che ha impattato per due volte contro il guardrail. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre la ragazza dall'abitacolo, il 118 che l'ha trasportata all'Ospedale Maggiore in codice giallo e la Polizia Locale per regolare il traffico.