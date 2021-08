Vandali a Ombriano: playground inagibile

CREMA - Addio, almeno per il momento, alle partite di basket all’aperto. Da mesi è fuori uso il playground di via Bramante – a fianco dell’oratorio di Sant’Angela Merici –: adesso si aggiunge l’inagibilità del campo di via Pagliari a Ombriano. I due rettangoli comunali, entrambi costruiti negli ultimi anni, sono dunque off limits.

In via Pagliari i canestri sono rotti e le retine strappate, di conseguenza è impossibile giocare. Stando ai racconti dei residenti, a danneggiare i ferri non è stata una schiacciata impetuosa di qualche giocatore, ma si è trattato di vandalismi in piena regola commessi da chi, soprattutto la sera tardi, entra nel campo e fa di tutto meno che giocare a pallacanestro.

Schiamazzi, bevute, bivacchi e chi più ne ha più ne metta, qui non si dorme più

«Schiamazzi, bevute, bivacchi e chi più ne ha più ne metta, qui non si dorme più» si lamentano alcuni abitanti della zona. Un vero peccato per Ombriano, quartiere dove la passione per la palla a spicchi coinvolge decine di ragazzi e adulti, e più in generale per tutta la città.

Il playground è di nuova generazione, realizzato qualche anno fa dal Comune: fondo sintetico e recinzione sono ancora in ottimo stato, dunque basterà sostituire i canestri e le retine e sarà di nuovo possibile giocare. Il problema è legato soprattutto alla chiusura del rettangolo di gioco. Se non viene adottato un sistema che blocca l’accesso la sera e di notte è chiaro che il campo può essere a rischio vandalismi. L’ipotesi potrebbe essere quella di dotare il playground di un cancellino elettrico con orari di apertura e chiusura programmati.

Se Ombriano è recuperabile con la sostituzione dei canestri, più impegnativo sarà riportare in uso lo spazio di via Bramante. Qui il problema è legato innanzitutto allo sbriciolarsi del fondo del campo di gioco, ormai sgretolato in più punti. Una situazione che non consente di giocare: diventa molto complicato palleggiare, sul pavimento sconnesso la palla rimbalza in maniera irregolare e non è controllabile. Inoltre, il sottile strato di ghiaia che si è formato rende il fondo molto scivoloso e pericoloso.