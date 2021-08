Bonus neonati, alle famiglie 500 euro

TORRE DE' PICENARDI - Bonus nuovi nati di 500 euro per ogni bebè grazie all’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli (Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese e Pessina Cremonese), guidata dal presidente Gianpaolo Gansi. La domanda per l’accesso a un contributo una tantum può essere presentata dai cittadini residenti nei Comuni dell’Unione per i nuovi nati nel corso del 2021.



SOLIDARIETA'

La decisione è stata assunta per dare un sostegno concreto alle famiglie in questo periodo così complesso. Si tratta anche di una sorta di premio alla nascita, che va pure nella direzione di fermare la discesa demografica e il progressivo invecchiamento della popolazione alla quale si assiste da tempo nei piccoli centri. «Vicini alle famiglie, per un territorio solidale e attrattivo», commenta il sindaco di Torre de’ Picenardi Mario Bazzani comunicando la notizia.



«È la prima volta che l’Unione Terre di Pievi e Castelli istituisce questo bonus – dice Gansi –. Certamente la misura è stata pensata per dare un aiuto in questa particolare fase di emergenza sanitaria, ma ha un valore più generale di sostegno alle famiglie. E non nascondo che vuole essere anche un motivo di stimolo per cercare di contrastare il calo delle nascite al quale purtroppo assistiamo da tempo». Anche altre amministrazioni comunali, della zona e non (uno dei primi casi nell’Oglio Po è stato quello del Comune di Tornata) hanno preso in passato decisioni di questo tipo che hanno sempre ottenuto un riscontro molto lusinghiero.

LA MINORANZA

Anche il consigliere di minoranza di Torre de’ Picenardi Federico Contini ha commentato la notizia: «Con orgoglio siamo felici di condividere questa iniziativa dell’amministrazione che, come Obiettivo Futuro, avevamo, proposto nella mozione del 18 aprile 2021».

RICCA CASISTICA

Nell’avviso emesso dall’Unione è presente una ricca casistica sulla base della quale è possibile chiedere il bonus. Le domande devono pervenire entro il 10 gennaio 2022 alla sede dell’Unione. Per avere ogni informazione sulle modalità di richiesta è possibile contattare gli uffici dell’Unione al numero 0375/94288 o inoltrare una mail a protocollo@unioneterredipieviecastelli.cr.it