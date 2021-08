Rifacimento del porfido in centro: nuova viabilità per un mese

CASALMAGGIORE - Lunedì 30 agosto alle ore 8 inizieranno i lavori di rifacimento del porfido in via Azzo Porzio tra il semaforo di via Bixio e l'incrocio con via Pozzi.

Tutto ciò comporterà per la durata dei lavori, preventivati in un mese, una nuova viabilità per la zona interessata nel centro città: infatti la via Porzio nel tratto interessato ai lavori non sarà transitabile per tutti i veicoli compresi i velocipedi.

Si potrà entrare in via Azzo Porzio dalla piazza Garibaldi per accedere, con svolta obbligatoria a destra, in via Pozzi, via Centauro e in via del Sale per carico/scarico merci, e per accesso abitazioni e garage.

L'obiettivo della Giunta è la riqualificazione del centro storico per favorire i negozi di vicinato e l'abbellimento della città

COME CAMBIA LA VIABILITA'. Il tratto di via Bixio compreso tra l'intersezione semaforica e la via Marconi diverrà a senso unico in uscita da via Porzio, con corrispondente obbligo per i conducenti dei veicoli che percorrono la via Bixio con direzione via Porzio di svoltare a destra in via Marconi per la piazza.

Mentre il sabato mattina, giorno di mercato, il senso unico di marcia sempre in uscita da via Porzio sarà ampliato fino alla via Verdi con direzione obbligatoria sinistra in via Verdi per coloro che percorrono la via Bixio con direzione centro.

I residenti di via Porzio interessati ai lavori saranno avvertiti con un avviso scritto dalla polizia locale.

"Il rifacimento con porfido di qualità, come quello utilizzato in via Cairoli, anche di via Porzio - dice il sindaco Filippo Bongiovanni - persegue l'obiettivo della Giunta di riqualificazione del centro storico per favorire i negozi di vicinato e l'abbellimento della città, parte dei fondi che utilizzeremo, su una spesa complessiva di 150mila euro, provengono da Regione Lombardia che ha finanziato il distretto del Commercio Terre Casalasche con contributi a fondo perduto destinati nel progetto ad opere pubbliche nei comuni del distretto".