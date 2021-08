Rc Auto: in provincia di Cremona premi in ribasso del 13,76%

CREMONA - Nonostante il lieve aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in Lombardia, oggi le tariffe sono ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa tanto che, secondo l’Osservatorio Rc Auto di Facile.it, lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Cremona occorrevano, in media, 341,85 euro, vale a dire il 13,76% in meno rispetto allo stesso mese del 2020.

Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Lombardia, con una diminuzione a doppia cifra in quasi ogni area: calo record per la provincia di Milano (-19,25%), seguita da quelle di Lodi (-16,15%), Bergamo (-16,05%), Monza e Brianza (-15,99%) e Varese (-15,80%). Continuando a scorrere la classifica lombarda si posiziona Lecco (-14,69%), Brescia (-14,21%), Cremona (-13,76%) e Como (-13,63%). Chiudono la classifica le province di Pavia (-11,71%), Mantova (-9,51%), e, in ultima posizione, Sondrio, area dove il premio medio è diminuito “solo” del 2,49%.

In valori assoluti, a luglio 2021, Pavia si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 369,88 euro), Lecco la più economica (313,23 euro).

I dati completi dell’osservatorio RC auto a Cremona e provincia sono disponibili a questo link: https://www.facile.it/assicurazioni/osservatorio/rc-auto-cremona.html

Di seguito la tabella riassuntiva delle variazioni regionali e provinciali: