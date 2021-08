Viadana, l’ex edicolante compie 99 anni

VIADANA - Novantanove anni tondi tondi portati splendidamente. Grande il traguardo raggiunto da Mario Pegorini, storico edicolante di piazza Manzoni. Mario è nato a Viadana il 25 agosto del 1922 e ha esercitato la professione di rivenditore di giornali e riviste per quasi 80 anni. L’attività l’aveva ereditata dal papà Ottavio, anch’egli vissuto a lungo e ancora ricordato dai più anziani della città come un personaggio molto conosciuto.

«Una persona gentile con tutti, affabile, il classico giornalaio di una volta con cui si poteva parlare di qualsiasi cosa», afferma chi lo ha conosciuto e apprezzato. Grande appassionato di calcio, restano indimenticabili quei lunedì mattina dedicati a lunghe discussioni e commenti sulle partite, quando ancora tutte si giocavano alla domenica.

«Alle 6 apriva l’edicola — ricorda un conoscente — e stava dentro per tutta la giornata, anche fino alle 23 perché quella era la sua vita». Pegorini vive ancora da solo ed è in perfetta salute, lucidissimo e legge ancora il giornale, la sua passione di sempre. Non manca mai di informarsi sulle notizie locali sfogliando la Provincia e commentando i fatti con chi si trova nei paraggi. Un personaggio che a suo modo ha fatto la storia di Viadana e che tutti ricordano con affetto e piacere.