Topi nei bar, scatta l'allarme

PANDINO - L’ultimo allarmante episodio ieri sera, intorno alle 22, quando un grosso ratto è entrato in un bar del centro del paese. Notato da una cliente, che ha avvisato subito il titolare, il topo è stato scacciato dopo pochi istanti. Non è la prima volta che i roditori si fanno notare nei negozi del paese. Già negli anni scorsi, gli esercenti avevano sollevato il problema, legato alla presenza dei topi nelle zone centrali. Soprattutto all’alba e poi la sera non è raro vederne in giro. Il timore è che possano entrare nei locali pubblici e nelle altre attività, ma anche nelle abitazioni di chi vive tra via Umberto I, piazza Vittorio Emanuele III e via Castello, proprio come avvenuto ieri.

Dal Comune è stata approntata una campagna di contrasto al proliferare di questi animali, con il posizionamento in diversi punti del paese di decine di trappole. Se ne vedono anche nelle aree verdi e periferiche, come la zona dei laghetti di via Roggetto o degli impianti sportivi di via Bovis.

Del problema si è interessato anche l’assessore al Commercio e al Turismo Riccardo Bosa. Dopo una verifica con l’ufficio tecnico ha contattato gli esercenti del paese, annunciando un’ispezione approfondita delle fognature di via Umberto I.

«Dal 20 al 24 settembre incaricheremo una ditta specializzata di approntare un’ispezione con fibra ottica nella rete fognaria di tutto il corso centrale, proprio per capire la situazione globale. La strada non verrà chiusa al transito dei veicoli, ma sicuramente ci saranno rallentamenti e qualche piccolo disagio. Speriamo che con questa operazione, che viene svolta anche per altre ragioni, e l’eventuale intervento di pulizia successivo, si possa scongiurare il problema topi».

La derattizzazione potrebbe dunque richiedere investimenti importanti da parte dell’ente di via Castello. Proprio la presenza del maniero nel cuore del centro storico, è un rifugio sicuro per i roditori.

La rete di raccolta delle acque piovane e il resto del tessuto fognario consentono loro di trovare riparo. Il resto lo fa la velocità di procreazione della specie e l’estrema capacità di adattamento. Per prevenire la comparsa dei topi è dunque fondamentale un’ottima igiene urbana, evitando accumuli di rifiuti, specie se di natura organica, e garantendo una costante pulizia di strade e marciapiede. Decisiva la collaborazione dei cittadini che, purtroppo, non sempre si comportano correttamente, buttando immondizia a terra.