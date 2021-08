Rifiuti, assalto ai nuovi sacchetti per la tariffa puntuale

CREMONA - Se l’amministrazione comunale, che sul nuovo modello di raccolta differenziata molto sta puntando a dispetto delle polemiche, si augurava in una risposta massiccia dei cittadini, di certo l’ha avuta: è stato un vero e proprio assalto, presumibilmente anche inatteso, quello di questa mattina ai sacchi con il Tag.

Code al primo gazebo allestito per la distribuzione di fronte a Spazio Comune, con decine di utenti allineati fino a metà di piazza Stradivari.

E ora, in attesa che il 1° settembre venga concretamente introdotta la misurazione puntuale del secco con utilizzo del sacco azzurro dotato di Tag appunto, il punto di distribuzione sarà aperto ancora lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, sempre riconoscibile grazie alla presenza del T-Riciclo, un innovativo veicolo ecologico a pedalata assistita, alimentato ad energia rinnovabile, dotato di un pannello fotovoltaico e di una batteria per l’accumulo energetico, particolarmente indicato per gli spostamenti all’interno della città.

Presso il punto di distribuzione possono recarsi tutti i cittadini che devono ritirare la propria dotazione di sacchi, indipendentemente dal quartiere/zona di residenza. Ma intanto, le polemiche non si arrestano.