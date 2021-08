Giornata mondiale del cane, 10 idee per farli felici e ringraziarli

ROMA - Come ricambiare l'affetto, coccolare o far divertire i cani? Sono moltissimi i modi per dimostrare affetto ai nostri amici a quattro zampe e la Giornata mondiale del cane, il 26 agosto, è l’occasione per farlo. L’iniziativa è nata dall’idea di una esperta di animali fra le più rinomate, l’americana Colleen Paige. Sostenitrice di eventi e azioni in difesa degli animali è anche la fondatrice di altre ricorrenze, come il National Puppy Day (dedicato ai cuccioli), il National Mutt Day (per i meticci) e del National Cat Day (la giornata nazionale dei gatti) e di molti altri giorni filantropici messi a punto per attirare l'attenzione sulla difficile situazione degli animali e incoraggiarne l’adozione responsabile. La data del 26 agosto è significativa, - spiega la stessa Paige - poiché è la data in cui in famiglia abbiamo adottato il nostro primo cane, Sheltie, quando avevo 10 anni”.

SENSIBILIZZARE CONTRO L'ABBANDONO

La ricorrenza ha fatto presto il giro del mondo e, proprio questa estate in cui i canili sono ritornati pieni zeppi di cani abbandonati (dopo il boom di adozioni verificatasi nel lockdown del 2020), i principali obiettivi dell’iniziativa sono la sensibilizzazione contro l’abbandono e la promozione dell’adozione di animali senza famiglia. Inoltre l’invito a fare volontariato nei canili e supportare anche con donazioni il lavoro dei rifugi per animali. Senza dimenticare di dedicare questa giornata ai nostri cani che ospitiamo con affetto e amore e a quelli dei nostri amici festeggiandoli in modo creativo e divertente. La festa del 26, ricorda la sua fondatrice Paige, è anche l’occasione per coccolare i cani festeggiandoli in modo utile, creativo e divertente.

Ecco alcune idee suggerite dall’esperta:

1) Porta il tuo fedele compagno a 4 zampe a fare attività fisica divertente, in spiaggia, in campagna o in montagna. Oppure offrigli un massaggio o un trattamento benessere, anche in un resort specializzato se puoi. Oppure spazzolalo con cura per eliminare il pelo in eccesso.

2) Insegnagli un nuovo trucco da fare insieme.

3) Compra uno o più nuovi giocattoli al tuo cane

4) Scatta foto al tuo cane e partecipa ai concorsi fotografici dedicati. Oppure prenota fotografi professionisti specializzati in animali domestici per un divertente servizio fotografico. Inoltre fai dipingere un ritratto del tuo cane per fermare per sempre una delle sue espressioni più curiose e magiche

5) Regala al tuo cane un nuovo guinzaglio e un collare. Invia un regalo al cane di un tuo amico o parente oppure organizza una festa a casa o in giardino e invita gli amici con i loro cani

6) Adotta un cane da un canile/rifugio/organizzazione locale. Fai volontariato presso un rifugio e offriti di portare a spasso un cane o di giocarci. Pulisci le gabbie o renditi disponibile ad aiutare i volontari.

7) Aiuta un vicino malato o anziano portando a spasso il suo cane

8) Fai un check a casa per assicurarti che sia sicura per il tuo cane e per gli altri.

9) Dona coperte, cibo e giocattoli per il benessere degli animali alle organizzazioni locali

10) Organizza una manifestazione pacifica di fronte ai negozi che vendono cuccioli. Aderisci ad iniziative per vietare gli allevamenti intensivi

