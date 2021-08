Mezza tonnellata di tortelli con la zucca per la sagra

CASALMAGGIORE - Dall’inizio di agosto una squadra di volontarie e volontari si è messa all’opera con grande impegno per preparare — dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia — il gustoso protagonista della festa che da domani a domenica vivacizzerà parecchio la frazione di Casalmaggiore, «Quattrocase e le sue zucche». Parliamo naturalmente del tortello, «re» della kermesse gastronomica che proporrà comunque altri piatti. «Ne abbiamo preparati 520 chilogrammi», dicono gli organizzatori del gruppo Emergenti, guidato dal presidente Daniele Vezzoni. Migliaia e migliaia di tortelli confezionati uno a uno con la pasta, pure preparata in casa.



I tortelli di zucca potranno essere conditi con le due varianti a base di pomodoro e basilico o con burro e salvia, ma ci saranno anche il risotto con zucca e salsiccia, gli gnocchi di zucca, con gorgonzola e noci oppure pomodoro e basilico, il fritto misto, sempre con zucca, fiori di zucca, polenta e scaglie di Grana, i dolci di Quattrocase sempre a base di zucca. In più lo chef Massimiliano Cavalli Teodoro e i suoi collaboratori sforneranno anche guancialini in umido con la polenta, roast-beef, spalla cotta con focaccia, trippa della nonna, il piatto ricco del contadino con peperoni, cipolle di Tropea, zucchine, melanzane e frittata ai porri, il piatto «bimbo» con crocchette di pollo, patatine e un gioco in omaggio. Ogni sera al chiosco apposito panino con hamburger o con salsiccia. Per l’occasione è stata organizzata anche una lotteria, il cui ricavato sarà impiegato per l’acquisto del diario scolastico per l’anno 2021-2022 per tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Giuseppe Diotti di Casalmaggiore. Domenica si svolgerà inoltre il nono Vesparaduno di Quattrocase - Settimo memorial Federico Cuomo. Il ricavato andrà all’associazione Noi per loro di Parma.