Cimiteri invasi dalle erbacce, ira e sdegno

PIADENA DRIZZONA - Per oggi e domani il sindaco Matteo Priori, come responsabile area lavori pubblici, patrimonio, ecologia, ambiente, Protezione civile e Sportello unico attività produttive del Comune, ha disposto la chiusura provvisoria al pubblico dei cimiteri comunali, in base alle condizioni meteorologiche, per l’esecuzione delle operazioni di trattamento delle erbe infestanti con prodotto erbicida.

Ma sul tema delle erbacce interviene in modo critico il consigliere di maggioranza Luigi Pagliari, esponente della Lega, che domenica ha fatto un sopralluogo nei diversi camposanti: «Sono bastati neanche due mesi dal giorno che ho lasciato l’incarico da delegato al verde pubblico per protesta perché non sono state installate le telecamere nel nostro paese entro il 30 giugno come era stato promesso e i cimiteri sono già in condizioni disastrose», scrive su Facebook. «Non basta appaltare i servizi — osserva Pagliari —, bisogna andare sul campo e controllare personalmente i lavori. Sembrava tutto facile mantenere tutto in ordine, ma dietro c’era grande lavoro».

Il consigliere ha pubblicato anche alcune fotografie per documentare la presenza di erbacce nei cimiteri.

Sui social c’è chi dice di continuare a sperare in un «ritrovato accordo» tra Pagliari e il sindaco Priori, i cui rapporti si sono raffreddati dopo l’abbandono della delega da parte dell’esponente leghista.

«Anch'io – è un altro commento – credo che bisogna essere elastici e rivedere reciprocamente le posizioni. Alla fine vi siete messi in gioco per offrire un servizio al paese... e allora bisogna darlo. Le telecamere servono, ma tanto i maleducati starebbero attenti e butterebbero i rifiuti dove non ne vedono».