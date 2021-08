Blackout in centro città: disagi per i residenti

CREMONA - Disagi questa sera attorno alle 23 in alcune zone del centro per un blackout improvviso. Totalmente al buio corso Mazzini, via Solferino, piazza Roma e buona parte del centro con disagi anche per chi stava rientrando a casa.

Molte telefonate di cittadini ai Vigili del fuoco per chiedere informazioni. E altrettante alla Questura: pare che il guasto - probabilmente connesso alla rottura di un cavo - sia abbastanza importante, ma Aem è già al lavoro.