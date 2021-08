A Dosimo festeggiata la patrona

DOSIMO - La tradizione che si rinnova nella fede, nei gesti all’insegna di cultura, arte e condivisione che affondano le radici in un passato che ogni anno trova spunti sempre nuovi per cementare sempre più i legami di comunità.

A Dosimo ha emozionato il consueto appuntamento della processione tra le vie del paese con l’urna della patrona Santa Colomba. Un momento sempre atteso che è tornato a far tappa in paese, dopo che l’anno scorso non è stato realizzato, restando negli attuali canoni di sicurezza e impreziosito dall’accompagnamento musicale della Junion Band. Ensemble bandistica dell’Unione Oglio-Ciria che una volta terminato il rito si è esibita proponendo un concerto.

«La sagra di Dosimo è sempre molto sentita. Ed è una delle occasioni dove dimostriamo di essere un paese unito, legato alle sue radici e alle sue tradizioni», ha commentato il sindaco di Persico Dosimo Giuseppe Bignardi in sede di presentazione dell’iniziativa.