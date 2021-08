Faster, magazzino automatizzato e nuove assunzioni

RIVOLTA D'ADDA - La Faster si amplia e assume. Via libera dal consiglio comunale all’ultimo passaggio burocratico, che permetterà all’azienda leader mondiale del settore elettromeccanico degli innesti rapidi, con stabilimento in via Ariosto, di realizzare un magazzino automatizzato cui seguirà l’ampliamento del capannone, del settore-uffici e della mensa.

Già iniziato invece l’ampliamento del parcheggio esterno. Un ingrandimento notevole, che porterà ulteriori posti di lavoro in aggiunta agli oltre 400 attuali. E molti dei dipendenti abitano a Rivolta e nei paesi limitrofi. Nessuno, allo stato attuale, sa ancora quante saranno le assunzioni, ma intanto il consigliere comunale di maggioranza Claudio Pellegrini ha fatto sapere che durante l’estate la Faster ha siglato contratti a tempo determinato per giovani rivoltani. Unanime il voto del consiglio, anche se vi sono stati dei distinguo sulle compensazioni e, soprattutto, sulla viabilità.