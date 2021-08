Vaccinazioni, mancano all’appello oltre 56.000 cremonesi

CREMONA - Gli occhi sono puntati su due fasce d’età, 50-59 anni e 60-69 anni, per le possibili complicazioni del quadro clinico e del rischio di affollamento degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, che di solito si tramuta, nell’arco di 5-10 giorni, in un aumento dei morti. Questi 19 mesi di pandemia qualcosa ci hanno insegnato. Ma l’analisi dell’andamento delle vaccinazioni, o meglio delle non vaccinazioni in provincia di Cremona, riserva più di una sorpresa, soprattutto se si intrecciano i valori in percentuale con i dati in valore assoluto.

Sulla base del report aggiornato a pochi giorni fa, in provincia di Cremona, tra i residenti che hanno almeno 20 anni (la fascia 12-19 anni è stata esclusa dal computo per alcune peculiarità e scomposizioni statistiche su dati Istat che avrebbero «inquinato» una parte del report) hanno ricevuto almeno una dose di vaccino 238.055 persone su un totale di 294.893 residenti in quel range di età.

Le persone che non hanno ancora ricevuto alcuna copertura vaccinale sono 56.838, vale a dire il 19,2 % di tutti coloro che hanno più di 20 anni. Confermato dunque il superamento della soglia dell’80%, per la precisione 80,8%, di coloro che hanno ricevuto almeno una dose dai vent’anni in avanti. Suddividendo le fasce di età a decenni, balza agli occhi come quella in cui si registra la maggiore percentuale (non il numero assoluto) di defezioni al vaccino è quella tra i 30 e 39 anni: dei 39.478 residenti in quella fascia di età soltanto 26.660 hanno ricevuto almeno una dose, il 32,4%, come dire che uno su tre (in totale 12.818 residenti) il vaccino non lo ha fatto.

In termini percentuali la seconda fascia ad aver «saltato» il siero è quella tra 20 e 29 anni, che si è attestata al 29,05%; dei 34.638 residenti, 10.065 non hanno preso neppure una dose.

Poi ci sono i grandi numeri delle fasce più mature, sulle quali è in atto una campagna mirata, anche alla luce di dati come quelli che emergono in provincia di Cremona. Se si sommano le fasce 40-49 anni, 50-59 anni e 60-69 anni, all’appello della prima dose, in provincia di Cremona, non sono vaccinati 29.442 residenti su un totale di 154.839 (il 19%).

Nella prima fascia (40-49) hanno ricevuto almeno un vaccino 38.563 residenti su 53.051 (con 14.488 non vaccinati, il 27,3%); tra i 50 e 59 anni hanno una copertura vaccinale minima 46.926 residenti su 59.562, con 9.636 persone ancora prive della prima dose (17%); nella terza fascia, 60-69 anni, hanno assunto almeno una dose 39.908 abitanti su 45.226, il che significa che all’appello ne mancano 5.318 (11,7%).

Decisamente più ligi alle raccomandazioni delle autorità sanitarie le due fasce restanti, quelle degli anziani, 70-79 anni e da 80 anni in avanti. La prima ha visto assumere almeno una dose a 34.063 abitanti su un totale di 37.262 residenti. I senza vaccino sono dunque 3.199 (l’8,5%, la metà esatta dei senza copertura tra i 50 e 59 anni). Oltre gli 80 anni i residenti in provincia di Cremona ancora senza vaccino restano 1.314 su un totale di 28.676 abitanti (4,5%).

In pratica dei 56.838 residenti che non hanno ancora fatto il vaccino anti Covid, poco meno di 30 mila hanno tra i 40 e 69 anni (il 51,7 %).