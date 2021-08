Minacce, botte e rapina, 16enne denunciato

CASTIGLIONE D'ADDA - Minaccia e picchia un sedicenne per farsi consegnare i soldi che ha in tasca, avvicina un 14enne e tenta di sfilargli la collanina senza riuscirci ma gli sfila il telefonino dai pantaloni che poi gli restituisce dopo essersi fatto dare 10 euro: i carabinieri di Castiglione d'Adda hanno denunciato in stato di libertà un sedicenne residente nel comune per i reati di rapina e tentato furto ai danni di due minorenni di Gombito e Credera Rubbiano. E' quanto avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30 in paese in piazza Fellini. Secondo le indagini dei militari si tratta di un'azione isolata da parte del minorenne, non riconducibile a baby gang.