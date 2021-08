Botte al vicino, 63enne denunciato per minacce e lesioni

GUSSOLA - I Carabinieri della Stazione di Gussola, al termine di accertamenti scaturiti dalla formalizzazione di una querela, hanno denunciato per atti persecutori, minacce e lesioni un 63enne residente in un comune del casalasco.

L’uomo, ormai dal 2017 era in lite con un suo vicino, un 72enne anche lui residente nel casalasco, per motivi legati al confine che divide i loro due campi. Nel corso di questi quattro anni ogni occasione, anche la più futile, era causa di litigio dal quale scaturivano dispetti più o meno banali che con il tempo, hanno esasperato la situazione tanto che in più occasioni, il querelato, è arrivato a minacciare il suo vicino. Dispetti legati alle coltivazioni, danneggiamenti alle reti divisorie ed atteggiamenti prevaricatori che il 63enne metteva in atto generando nel querelante timore ogni qualvolta si recava presso il suo appezzamento.

Questi atteggiamenti sono infine sfociati in un’aggressione fisica: il querelato ha infatti picchiato il suo vicino procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.