Schianto fatale per Luca Morabito, tra una settimana doveva sposarsi

MONTICELLI D’ONGINA - Avrebbe dovuto sposarsi fra una settimana a San Nazzaro, con la sua Emanuela che è originaria proprio della frazione monticellese, ma il destino crudele ha deciso diversamente: Luca Morabito, 37 anni, residente a Montechiarugolo in provincia di Parma, venerdì è morto sul colpo dopo un terribile schianto mentre era in sella alla sua moto. Stava andando al lavoro, ma lo scontro con una Jeep a San Geminiano gli è stato fatale. Luca era molto conosciuto anche a Monticelli, dove proprio giovedì sera aveva concordato gli ultimi dettagli per la cerimonia in programma per sabato prossimo.