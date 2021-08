Appende lo zaino al suo balcone, scatta l'allarme bomba

SORESINA - Strada chiusa, negozi ed alcuni alloggi evacuati intorno alle 8.30 a Soresina nel tratto iniziale di via Barbò, quello compreso tra la torre Civica e via Monteverdi, per un allarme bomba. Tutta colpa di uno zaino lasciato da un giovane marocchino sul balcone del proprio appartamento; il ragazzo, stando a quanto si è appreso, era appena tornato dal lavoro e aveva dimenticato all'interno la chiave di casa. Di fatto si è ritrovato chiuso fuori e ha deciso di andare a fare colazione al bar, lasciando per comodità lo zaino appeso al balcone: presenza anomala che evidentemente ha insospettito qualcuno, fino al punto da temere che potesse custodire un ordigno.

I carabinieri hanno chiuso la strada per alcuni minuti e i commercianti presenti in quel tratto di strada non hanno potuto aprire i propri negozi in attesa che si accertasse il contenuto della borsa.

A far rientrare l'allarme è stato il giovane marocchino, che al rientro dalla colazione ha chiarito l'equivoco.