Incidente mortale sull'Asolana: perde la vita un 43enne

SAN GIOVANNI IN CROCE - Uscita di strada mortale nella tarda serata di ieri lungo la strada statale Asolana. A perdere la vita un uomo di 43 anni, ferito un 48enne. L’incidente si è verificato a sud del centro abitato di San Giovanni in Croce, circa all’altezza del ristorante albergo La Quercia, intorno alle 23.30.

La vettura su cui viaggiavano i due uomini è uscita dalla carreggiata finendo fuori strada. Scattato l’allarme, sul posto sono giunte due autoambulanze e l’automedica. Nulla da fare per il 43enne, trasportato invece in codice giallo all’Ospedale di Cremona il 48enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi.